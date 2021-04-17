2021/04/17 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجرد مصادفة زمنية جمعت بين تاريخ الذكرى 46 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، في الثالث عشر من أبريل الجاري والأول من شهر رمضان، الذي افتتح موسمه الدرامي بمسلسل يحمل اسم دفعة بيروت، بحيث بدت المفارقة جارحة في توقيتها بين استرجاع ذكرى موجعة لحرب التهمت معالم واحدة من أعرق وأجمل المدن العربية، ومسلسل سيستعيد العديد من هذه المعالم وجمالياتها قبل سنوات قليلة من احتراقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روح بيروت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روح بيروت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).