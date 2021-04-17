الرئيس العراقي: الانتخابات ونزاهتها هي الفرصة الأخيرة للنظام السياسي القائم

2021/04/17 | 06:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل....

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