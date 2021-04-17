تويتر يعلن عن خلل في الموقع ويؤكد العمل على إصلاحه

2021/04/17 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع تويتر، في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنه يعمل على إصلاح خلل أعاق الوصول إلى الموقع، بعد شكاوى تلقاها من آلاف المستخدمين للمنصة.

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