َفأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ - عباس علي العلي

2021/04/17 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الفطرة التكوينية هي البصمة الأولى للذات حينما جعلها من خلقها أن تكون كذلك لأنها وكما يقول العلماء البيولوجيين النموذج الأساس القياسي الذي تتكون عليه الذات المفطورة بناء على قاعدة (أن الأشياء المتماثلة تنتج عن أساسات وقيم تشكيلية متماثلة)، وإلا سنخرج بنتائج مختلفة لأختلاف البذور أو النواة الأولى أو القواعد الأسية المسئولة عن وحدة الذات الواحدة، فالإنسان هو وحدة تكوينية تكيفية متماثلة في نقطة الصفر ......





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