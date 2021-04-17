وداعاً مشاريع حركات الإسلام السياسي المتخلَّفة والغيبية - حسن خليل غريب

2021/04/17 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب مدخل في تهافت الأيديولوجيات الإمبراطورية الوضعيةفي كتابنا (تهافت الأصوليات الإمبراطورية)، المنشور في العام 2009، وبعد أن توصلنا في محاكمات أيديولوجية، وأثبتنا في محاكمات واقعية، أن كل إيديولوجيا تحمل عامل التوسع الأممي السياسي والعسكري تحمل عوامل الانقراض في ذاتها.



وغير ذلك، لم يأت تاريخ التطور المعرفي عند سكان الكرة الأرضية بأفضل من أفكار (جمهورية أفلاطون) التي تدعو إلى قيام مجتمع عالمي تحكمه ......





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