بعد اعتذارها عن الإعلان المثير للجدل في رمضان.. شركة

2021/04/17 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المحافظون الفرنسيون شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" بعد اعتذارها للمسلمين عن إعلان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام شهر رمضان، تحت شعار "أعد التغريد إذا كنت قد شربت لترا من الماء اليوم"، وذلك بحسب صحيفة "تايمز".

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