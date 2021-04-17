2021/04/17 | 07:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي: قرابة 400 ألف عامل في الدولة يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 07:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: قرابة 400 ألف عامل في الدولة يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: قرابة 400 ألف عامل في الدولة يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).