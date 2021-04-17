قسم محاربة الشائعات ينفي توجيهاً نسب إلى وزير الداخلية العراقي

2021/04/17 | 07:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

نفت وزارة الداخلية، السبت، توجيهاً نسب إلى الوزير عثمان الغانمي حول التنقل إلى المديريات.

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وقال قسم محاربة الشائعات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن وزير الداخلية يأمر بفتح التنقل بين المديريات اعتبار من يوم 20 للشهر الحالي".

وأضاف البيان، "بعد البحث عن الخبر تبين أن الخبر عار عن الصحة وإذ يؤكد قسم محاربة الشائعات ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض الصفحات التي تحاول التصيد بالماء العكر".

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