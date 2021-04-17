بعد القرار الكندي.. الطائرات المسيرة التركية تتعرض لانتكاسة وسط

2021/04/17 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت صناعة الطائرات المسيرة المتنامية في تركيا لانتكاسة بعدما قالت كندا إنها ستتوقف عن بيع التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بها لأنقرة، لكن من غير المرجح أن يلحق الإجراء ضررا بهذا القطاع، كما يقول المحللون لموقع "ميديا لاين".

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