الجوية يسعى للتعويض من بوابة باختكور بالابطال.. التوقيت والقنوات الناقلة

2021/04/17 | 08:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يتطلع نادي القوة الجوية العراقي لتعوض خسارة المباراة الأولى عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي اليوم السبت على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً تراكتور الإيراني مع الشارقة الإماراتي على نفس الملعب.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي القوة الجوية مع تراكتور، والشارقة مع باختاكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأربعاء فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

القوة الجوية – باختاكور- المجموعة الثانية – السبت 17 نيسان 2021 – الساعة الساعة السادسة مساءً وتُبث على منصة (GSA live) من على الأنترنيت، وقناة Spor Smart 2 HD

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