2021/04/17 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا يوجد إنسان كامل ، وجميعنا لديه عقدة نقص ما لا أحد يعرفها غيره ، يغطي عليها بطريقته في تقديم نفسه ، وتضخيم ما لديه بعض الشيء ، وبحياء أيضاً .



هذا ما كان ، لكن ليس هذا هو واقع الحال .



في العالم الافتراضي لا يلزم أن تعود لمصادر كي تدرس سلوكية الفرد فأمامك أقواله و أفعاله، وهو علم قائم اسمه علم دراسة الخطوط حيث يحللون فيه شخصية ما من خلال كتابته، أو أقواله .



إذا افترضنا أنّ الثورة السورية التي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنون عظمة سوري - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنون عظمة سوري - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).