2021/04/17 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق من النواسخ الحرفية التي تعمل عمل ليس، (ما، لا، لاتَ، إنْ).هذه الحرف تعمل عمل (ليس) من ناحيتين:1- تنسخ حكم المبتدأ اسماً مرفوعاً لها، وخبره خبراً منصوباً لها.



2- تنفي الجملة.........أولاً- (ما): هي عاملة عند أهل الحجاز: {ما هُنَّ أمَّهاتِهمْ}.ما: نافية عاملة عمل ليس، (حجازية).هُنَّ: اسمها، ضمير مبني على الفتح في محل رفع.أمهاتِ: خبر ما الحجازية، منصوب وعلامة نصبه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيءٌ من اللغة العربية ح10 (الحروف العاملة عمل ليس). - مديح الصادق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيءٌ من اللغة العربية ح10 (الحروف العاملة عمل ليس). - مديح الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).