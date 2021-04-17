2021/04/17 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون لوجعِكم وآلامِكم ...



لأجل أحلامِكم نزلنا إلى الشارع:لأجلِ كل طفلٍ نام وينامُ على فراشِ الجوعِ والصقيعِ والمرضْ لكل أمٍّ تضربُ اليومَ كفاً بكف ْ...



تفتش عن زاويةِ دفءٍ..



وحبةِ دواءٍ وبعضاً من حليبٍ وغذاءٍ لأولادها!لكلِّ أبٍ وعائلةٍ ذرفتِ الدمعَ حزناً على فقدان شهيدٍ في انفجارٍ المرفأ.



لكلِّ من تهدمت بيوتُهم وتشردت عائلاتُ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في التظاهرة الشعبية - حنا غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في التظاهرة الشعبية - حنا غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).