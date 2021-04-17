لتجنب الجوع خلال الصيام.. إليك وجبة سحور مثالية

2021/04/17 | 08:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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يجب التركيز في السحور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة نحو 70 % من الماء.

مع بداية شهر رمضان تتغير العادات الغذائية مع الصيام، ويشعر البعض بنوع من التعب والإرهاق بسبب التوقف عن الطعام والشراب لساعات.

ولتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام، قال خبير التغذية فادي عباس، إنه يجب التركيز في السحور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة نحو 70% من الماء، وتناول الوجبة على ثلاث مراحل بفارق خمس دقائق بين الواحدة والأخرى.

وأوضح بأهمية البدء بطبق من السلطة الخضراء (خاصة الخيار والخس والكرفس) ونوع واحد فقط من الطعام بشرط ألا يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، كما هي الحال مع مواد مثل الأجبان والمكسرات، التي رغم فوائدها الغنية، إلا أنها ستتسبب في حاجة الجسم إلى كميات أكبر من الماء بعد ساعات قليلة.

بطيخ أو برتقال

وأضاف "تأتي السكريات في المرحلة الثانية، ويفضل تناول قطعتين من الفاكهة الغنية بالماء أيضا (كالفراولة والبطيخ والبرتقال) أو كوب من العصير الطازج، ثم اختتام الوجبة بشرب الماء".

ونصح ايضا "بتجنب شرب الشاي والقهوة لأنهما مدران للبول لاحتوائهما على الكافيين (خاصة لمن يعانون من مشكلة السلس البولي)".

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