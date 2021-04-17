الصحة السورية تعلق على اصابات كورونا ومرحلة الخطر

2021/04/17 | 08:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية أن ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا امتد إلى محافظات لم تكن في قائمة الأعلى بمعدل الانتشار، وقالت إنه “لم يتم بعد تجاوز مرحل...

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