شرطة أربيل: رجل يطلق ست رصاصات على زوجته ذات الـ 21 عاماً.. ويسلم نفسه!

2021/04/17 | 08:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت قيادة شرطة أربيل، الجمعة، مقتل امرأة على يد زوجها في المحافظة قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

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وقال المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إن "رجلاً أطلق ست رصاصات من سلاح آلي على زوجته في حي باداوه بأربيل".

وأضاف عزيز، أن "المرأة تبلغ من العمر 21 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال"، مبينا أن "الزوج سلم نفسه إلى قوات الشرطة بعد ارتكابه الجريمة".

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