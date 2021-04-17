2021/04/17 | 08:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداج

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، السبت (17 نيسان 2021)، قرب شمول 400 ألف أسرة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية، في عموم محافظات البلاد.

وقال وزير العمل، عادل الركابي في تصريح صحفي، إن "عملية الشمول باعانات شبكة الحماية الاجتماعية ستتم بحسب الشروط والضوابط المعدة، حيث سيجري اضافة 400 الف اسرة جديدة في عموم المحافظات".

وأضاف، أنَّ "الشمول وتوزيع اعداد الاسر بين المحافظات سيكون بانصاف وبحسب الكثافة السكانية ومستوى الفقر"، مبيناً أن "الوزارة تستعد لاطلاق حملة توعية بشأن الشمول الجديد لتعليم الاسر الفقيرة كيفية ملء البيانات والمعطيات التي تؤهلها للشمول".

واشار الركابي، إلى "ان هناك تشديدا وتركيزا على متابعة المعلومات التي سيقدمها الراغب بالشمول عبر التقديم الالكتروني، للحد من ايقاف عمليات تقديم الفضائيين او الموظفين او المتقاعدين، وستكون هناك عقوبة قانونية بحق كل شخص يقدم معلومات مضللة وهو من غير المستحقين".

ولفت، إلى "وجود تنسيق مع وزارة الاتصالات لتهيئة برامجيات وسيرفرات حديثة للعمل ضمن برنامج الكتروني يستوعب الاف المتقدمين ويحقق الشفافية في الشمول الجديد".

وتابع، وزير العمل أن "الوزارة تعمل منذ اكثر من خمسة اعوام على تدقيق الاف المعاملات للمتقدمين، وتم توقيف قسم منها بسبب تقديم معلومات مضللة".

وبين الركابي أنَّ "الشمول الجديد سيعتمد على زيارة الباحث الاجتماعي إلى الاسرة المتقدمة، وستسبقها عملية مقاطعة البيانات من اجل التدقيق وتحقيق الشفافية".

وأكد الوزير، أن "المحافظات المحررة ستأخذ استحقاقها بزيادة نسبة شمول الاسر، وهي الانبار وكركوك وصلاح الدين وبعض مناطق ديالى، وهناك زيادة كبيرة في نسبة الشمول المخصصة لمحافظة نينوى لانها من اكثر المحافظات التي تضررت جراء العمليات الارهابية لداعش، فضلا عن انخفاض عدد المشمولين بالاعانات منذ العام 2016 وحتى 2018".

وكشفت وزارة العمل نهاية العام الماضي عن وجود نحو 20 ألف موظف من مزدوجي الراتب والمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، واكدت أنها ستتعامل بحزم معهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن قرب شمول 400 ألف أسرة برواتب الرعاية الاجتماعية في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن قرب شمول 400 ألف أسرة برواتب الرعاية الاجتماعية في عموم المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).