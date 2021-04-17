تصريح جديد من وزارة الصحة بشأن ’’التطعيم الإجباري’’ ومأمونية اللقاحات

2021/04/17 | 08:34 - المصدر: بغداد اليوم

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صرحت وزارة الصحة والبيئة، السبت (17 نيسان 2021)، بشأن آلية التطعيم الإجباري بلقاحات كورونا للمواطنين والفئات المشمولة بالتلقيح، فيما أكدت أنها آمنة وفعالة ضد الوباء.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، في تصريح صحفي، إن "جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحيَّة في البلاد آمنة، وهي قادرة عند أخذ الجرعة الثانية على التخفيف من شدة الإصابة، إنْ حدثت، وبمثابة وقاية من الوفاة".

وأضافت، أنَّ "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعتهم الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين".

وأوضحت حسن أنَّ "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حالة أنَّ الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح".

وأشارت، إلى أنه "في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد 19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".

ولفتت عضو الفريق الإعلامي، إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة".

وتابعت حسن، أن "الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".

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