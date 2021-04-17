2021/04/17 | 08:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية العراقية، السبت (17 نيسان 2021)، آلية دوام النصف الثاني من العام الدراسي، فيما أعلنت عن مواد الحضوري والإلكتروني للصفوف المشمولة بالدوام الحضوري.

وقالت الوزارة، إن "انطلاق الدوام للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي يكون يوم الاحد المقبل 4/18، ويكون الدوام الحضوري بواقع يومين في الاسبوع للصفوف المعلنة، وللملاكات التدريسية بنسبة %50‎".

وأضافت، أن "المواد الحضورية للصفوف الابتدائية الثلاثة الاولى هي (الاسلامية والقراءة والرياضيات والعلوم)، وللسادس الابتدائي تكون المواد الحضورية هي (اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم) وتدرس المواد الأخرى الكترونيا، بينما يكون التعليم للمراحل الاخرى الكترونيا ويستمر لمدة شهرين".

ودافعت وزارة التربية عن قرار الدوام الحضوري للطلبة، في الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أنَّ هذا القرار تمت دراسته من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة.

وجاء دفاع وزارة التربية عن هذا القرار، رداً على المخاوف البرلمانية من عودة الدوام حضوريا في المدارس خشية من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي: "تم القبول بهذا القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولو كان هناك رفض ما كان بالإمكان إصدار القرارات الخاصة بالموضوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد آلية دوام النصف الثاني من العام الدراسي وتعلن مواد الحضوري والإلكتروني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد آلية دوام النصف الثاني من العام الدراسي وتعلن مواد الحضوري والإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).