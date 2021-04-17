2021/04/17 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافعت وزارة التربية، السبت، عن قرار الدوام الحضوري للطلبة، في الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، فيما حددت المواد التي ستدرس حضوريا.

وجاء دفاع وزارة التربية عن هذا القرار، رداً على المخاوف البرلمانية من عودة الدوام حضوريا في المدارس خشية من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي: “تم القبول بهذا القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولو كان هناك رفض ما كان بالإمكان إصدار القرارات الخاصة بالموضوع”.

وحددت الوزارة، امس الجمعة، آلية الدوام للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2021، موضحة أنَّ “انطلاق الدوام للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي يكون يوم الاحد المقبل 4/18، ويكون الدوام الحضوري بواقع يومين في الاسبوع للصفوف المعلنة، وللملاكات التدريسية بنسبة %50‎“.

وبينت أنَّ “المواد الحضورية للصفوف الابتدائية الثلاثة الاولى هي (الاسلامية والقراءة والرياضيات والعلوم)، وللسادس الابتدائي تكون المواد الحضورية هي (اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم) وتدرس المواد الأخرى الكترونيا، بينما يكون التعليم للمراحل الاخرى الكترونيا ويستمر لمدة شهرين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد المواد التي تدرس حضورياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد المواد التي تدرس حضورياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).