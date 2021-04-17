الداخلية تحدد شرطا جديدا امام مراجعة المواطنين لدوائرها

2021/04/17 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، شرطا جديدا امام مراجعة المواطنين لدوائرها، فيما اشارت الى ان الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة باشرت بإجراء اللقاحات للفئات التي لديها احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إنه “بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة […]

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