مقتل امرأة بسلاح ناري في اربيل

2021/04/17 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

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أفادت قيادة شرطة أربيل، بمقتل امرأة بست رصاصات على يد زوجها في اربيل .

وقال المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (17 نيسان 2021) إن "رجلا أطلق ست رصاصات من سلاح آلي على زوجته في حي باداوه بأربيل".

وأوضح عزيز، أن "المرأة تبلغ من العمر 21 عاما وهي أم لثلاثة أطفال"، مبينا أن "الزوج سلم نفسه إلى قوات الشرطة بعد ارتكابه الجريمة".

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