انفجار يستهدف مبنى قائمقامية الرفاعي

2021/04/17 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استهدف انفجار، السبت، مبنى قائمقامية قضاء الرفاعي المغلق منذ اكثر من 30 يوما.

وذكر مصدر امني في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (17 نيسان 2021)، ان "انفجارا استهدف مبنى قائمقامية قضاء الرفاعي المغلق منذ اكثر من 30 يوما بواسطة عبوة صوتية اسفر عن اضرار مادية فقط".

جدير بالذكر ان قضاء الرفاعي شهد خلال المدة الماضية احتجاجات بشأن استقالة القائمقام، فيما يطالب المتظاهرون بتعيين شخصيات مستقلة بالمناصب التنفيذية المحلية، ويرون أن المرتبطين بأحزاب سياسية لن يكونوا قادرين على خدمة المواطنين دون التفرقة بينهم على خلفية توجهاتهم السياسية.

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