400 ألف عامل في العراق يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة

2021/04/17 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، بأنَّ من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 ٪ تعمل وتحقق الربح, والباقي...

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