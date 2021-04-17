2021/04/17 | 08:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم رفع الحد الأقصى للاجئين للسنة المالية الحالية من المستوى الذي حددته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول كبير.ويعتبر هذا تحولا عن اقتراح سابق إلى الكونغرس للسماح لمزيد من اللاجئين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.ويخطط بايدن للإبقاء على الحد الأقصى لعدد اللاجئين عند 15 ألفا، وفقا للمسؤول.وكان قد اقترح من قبل على الكونغرس رفع الحد الأقصى إلى أكثر بقليل من 62 ألفا، ورفعها إلى 125 ألفا في العام التالي.وستصدر الإدارة توجيها خاصا في وقت لاحق يوم الجمعة، من شأنه أن يغير التوزيع الإقليمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة بايدن تتخذ قراراً “محبطاً” بشأن اللاجئين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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