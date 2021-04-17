بالصور.. الشرطة يواصل تحضيراته للقاء الاستقلال والإصابة تنهي مشوار محترف الفريق بالبطولة

2021/04/17 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يواصل فريقُ الشرطة بكرة القدم تدريباته اليومية خسارتهِ أمام الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء في مستهل مشواره الآسيوي، تحضيرا لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم غد الأحد.

وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وانضوى جميع اللاعبين في الوحدة التدريبية باستثناء اللاعب البرازيلي (رافائيل سيلفا) الذي تعرض لإصابةٍ قوية ستبعده عن المشاركة في البطولة بحسب طبيب الفريق ".

وأضاف،" وطالب الصربي (الكسندر اليتش)، لاعبيه بنسيان المباراة الأولى مع الاحتفاظ بدروسها الايجابية والسلبية، والتحضير بشكلٍ مناسب لمباراة الاستقلال التي تعد بمثابةِ طوق النجاة للمنافسة في المجموعة" .

وبين،إن" اليتش أكدَ، أن الخسارة أمام الدحيل ليست سيئة نتيجةً وأداءً، وعلينا أن نعزز مفردات الايجاب التي نسعى الى زيادة جرعاتها من أجل الظهور بشكل جيد".

وأوضح،إن" الصربي أشار الى انه يعرف جيدا منافسه المقبل من خلال متابعة العديد من المباريات، لاسيما الأخيرة التي تفوق فيها على صاحب الأرض فريق الأهلي السعودي بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين، مبينا انه وملاكه المساعد شخّصوا نقاط القوة والضعف في الفريق ".

ويُعقد في الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمباراة الشرطة أمام الاستقلال الإيراني في قاعة المؤتمرات لملعب الجوهرة الرديف.

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