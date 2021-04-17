الداخلية: لا يُسمح بمراجعة المواطنين للدوائر “المكتظة” دون أخذ لقاح كورونا بدءاً من هذا الموعد

2021/04/17 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم السبت (17 نيسان 2021)، عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون أخذ لقاح كورونا، فيما حدد موعداً للبدء بهذا الإجراء.

وقال المحنا في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة، وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءاً من تاريخ 20 نيسان 2021 إلا بعد أخذ اللقاح".وأشار إلى أن "الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة باشرت إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات".

وقررت اللجنة العليا في اجتماع يوم السبت الماضي، عدم السماح للمواطنين بمراجعة الدوائر المكتظة والصيدليات والمطاعم وبعض مرافق الحياة بمزاولة عملها، دون أخذ العاملين فيها لقاح كورونا.وتخطى إجمالي عدد الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا في العراق 215 ألفاً، بحسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة يوم أمس الجمعة، الذي أعلنت فيه تسجيل 7561 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة.

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