مجلس الأمن يوافق على إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

2021/04/17 | 09:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، الضوء الأخضر لنشر 60 مراقباً لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد لإعداد انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحداً في 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا ييزال مغلقاً.

وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكتب غوتيريش لمجلس الأمن في 7 أبريل (نيسان) “سينشر المراقبون في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية”.

وأضاف “في الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهامها في 15 مارس (آذار) الماضي.

وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة شدد المجلس على “المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب” في الانتخابات.

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