هاري كين يضع محمد صلاح أمام تحد كبير

2021/04/17 | 09:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أنقذ النجم الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام من الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27، ورد عليه اللاعب الإيسلندي غيلفي سيغوردسون بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (31 من ضربة جزاء، و62)، وعاد كين في الدقيقة 68 واقتنص الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه لينقذه من الهزيمة، على ملعب “غوديسون بارك” في مدينة ليفربول.ورفع هاري كين رصيده إلى 21 هدفا وانفرد بصدارة هدافي “البريمير ليغ”، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه النجم المصري محمد صلاح، الذي سيكون أمام تحد […]

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