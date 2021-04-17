التربية تعلن تفاصيل الدوام الحضوري والالكتروني للتلاميذ والملاكات التدريسية

2021/04/17 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، السبت، ان الدوام الحضوري سيكون بواقع يومين للتلاميذ في الاسبوع للصفوف المعلنة، وللملاكات التدريسية بنسبة %50‎".

وذكر مصدر في الوزارة، اليوم (17 نيسان 2021)، ان "انطلاق الدوام للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي يكون يوم الاحد المقبل 18/4، ويكون الدوام الحضوري بواقع يومين في الاسبوع للصفوف المعلنة، وللملاكات التدريسية بنسبة 50%".

وأضاف، أن "المواد الحضورية للصفوف الابتدائية الثلاثة الاولى هي (الاسلامية والقراءة والرياضيات والعلوم)، وللسادس الابتدائي تكون المواد الحضورية هي (اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم) وتدرس المواد الأخرى الكترونيا، بينما يكون التعليم للمراحل الاخرى الكترونيا ويستمر لمدة شهرين".

ودافعت وزارة التربية عن قرار الدوام الحضوري للطلبة، في الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن هذا القرار تمت دراسته من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وجاء دفاع وزارة التربية عن هذا القرار، ردا على المخاوف البرلمانية من عودة الدوام حضوريا في المدارس خشية من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قد اعلن في تصريح صحفي، انه "تم القبول بهذا القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولو كان هناك رفض ما كان بالإمكان إصدار القرارات الخاصة بالموضوع".

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