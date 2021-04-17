2021/04/17 | 09:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقون تعلق على فرض الضرائب: نطالب باصدار قرار يلزم الحكومة بعدم تمريره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون تعلق على فرض الضرائب: نطالب باصدار قرار يلزم الحكومة بعدم تمريره) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون تعلق على فرض الضرائب: نطالب باصدار قرار يلزم الحكومة بعدم تمريره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).