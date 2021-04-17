بالصور.. البغداديون وحكاية الطقوس الرمضانية

2021/04/17 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتصوير حسين الونان تمتاز مدينة بغداد عاصمة الحضارة ومنبع العلم والدين بطقوس رمضانية متنوعة تتصدرها ممارسات التقاليد الدينية والتعبد وسط أجواء رمضان الجميلة.ففي صباحات بغدادية عبقة يواصل المواطنون ممارسة طقوسهم الحياتية سواء في التبضع من الأسواق أو مزاولة مهنهم في مختلف الظروف، ولكن يبقى عشق دجلة العظيم أبرز ما يميز البغداديين الذين تعودوا على تلك الطقوس المتنوعة في هذا الشهر الكريم.عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) حلقت في هذه الأجواء الجميلة لتوثق بأنامل شابة رحلة البغداديين مع الصيام وممارساتهم العبادية والحياتية خلال هذا الشهر الفضيل.

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