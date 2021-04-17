الاتحاد الأوروبي وإعادة تقسيم العالم اقتصاديًا - فهد المضحكي

2021/04/17 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي يبدو قيام كتلتين اقتصاديتين تتزعمان عالمنا، واحدة في عهد واشنطن والأخرى تقودها بكين، أضحى مسألة وقت، والسؤال هنا: أين سيكون موقع الاتحاد الأوروبي من ذلك؟ثمة دراسة لمؤسسة «بروغنور» السويسرية للبحوث والاستشارات تشير حسب موقع «دويتشه فيله» الألماني إلى أن المد الصيني ينذر بفقدان الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والغربية على العالم بحلول 2040، ومن جملة ما تفيد به الدراسة أن نهاية العولمة التي عرفن ......





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