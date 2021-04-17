"أزمة كورونا تفتح الباب لبكين".. باراغواي تتخلى عن تايوان من أجل لقاح الصين

2021/04/17 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى عقود، أنفقت تايوان بسخاء على باراغواي، حيث قامت، من أجل تعزيز العلاقات، ببناء آلاف المنازل للفقراء، وتحديث نظام الرعاية الصحية في البلاد، ومنح مئات المنح الدراسية، كما ساعدت في تمويل مبنى الكونغرس المستقبلي في العاصمة.

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