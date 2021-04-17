استهداف مبنى حكومي في ذي قار بعبوة ناسفة

2021/04/17 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم السبت (17 نيسان 2021)، بانفجار عبوة ناسفة على مبنى قائممقامية الرفاعي شمال مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مبنى قائمقامية قضاء الرفاعي شمال الناصرية، اُستهدف فجر اليوم بعبوة ناسفة، مع تسجيل أضرار مادية فقط".

وتحاول الحكومة تثبيت الاستقرار والأمن في محافظة ذي قار، خاصة بعد تكليف أحمد الخفاجي كمحافظ لها، فيما قدم الأخير عدداً من الوعود لإبعاد المتحزبين عن المناصب.

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