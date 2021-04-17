وفاة السفير الفلسطيني في دمشق إثر إصابته بكورونا

2021/04/17 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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نعت السفارة الفلسطينية بدمشق، اليوم السبت، السفير الفلسطيني محمود الخالدي، الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الفلسطينية في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق".

من جهته، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوما واحدا حدادا على السفير.

والسفير الخالدي من مؤسسي حركة "فتح" وقد بدأ حياته السياسية عام 1969.

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