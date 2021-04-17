الصادقون تطالب البرلمان بإصدار قرار يُلزم الحكومة عدم تمرير مقترح الاستقطاع الضريبي

2021/04/17 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت كتلة الصادقون النيابية، اليوم السبت، مجلس النواب بإصدار قرار يُلزم الحكومة عدم تمرير مقترح الاستقطاع الضريبي.وقالت الكتلة في بيان، انه “فوجئنا بمقترح غريب، قدمه وزير المالية لمجلس الوزراء، يطالب فيه بفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين”.وأضافت، “نحن نعلن رفضنا الكامل لهذا الإجراء الذي استند إلى تطبيق المادة (34 / ج)، […]

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