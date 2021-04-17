وفاة السفير الفلسطيني بدمشق إثر إصابته بفيروس كورونا

2021/04/17 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نعت السفارة الفلسطينية بدمشق السفير الفلسطيني محمود الخالدي، اليوم السبت، الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت السفارة الفلسطينية في بيان إن “السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق”.من جهته، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الخالدي وأعلن […]

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