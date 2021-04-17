2021/04/17 | 09:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تويتر يعلن عن خلل بعد شكاوى تلقاها من آلاف المستخدمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر يعلن عن خلل بعد شكاوى تلقاها من آلاف المستخدمين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر يعلن عن خلل بعد شكاوى تلقاها من آلاف المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).