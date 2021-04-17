مبادرة مأدبة غداء على شرف عمّال الخدمة في بلدية الحمدانية

2021/04/17 | 10:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم من تبرعات المسيحيين من خارج العراق وداخله، نظّم مجموعة من المتطوعين مبادرة تثمين دور عمّال الخدمة في قضاء الحمدانية وخاصة لجهودهم المبذولة في خدمة مدينة بغديدا قبل زيارة البابا فرانسيس وبعد زيارته وخلال أعياد القيامة والشعانين.هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت بغديدا العديد من المبادرات الانسانية …

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