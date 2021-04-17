2021/04/17 | 10:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت امرأة اسكتلندية فقدت صوتها بعد إصابتها بمرض العصبون الحركي (MND) من استعادته بمساعدة تقنية جديدة، بعد أن عانت من الأمر لفترة طويلة.

ظهرت هيلين وايتلو، 76 عامًا، على قناة “ITV” منذ أكثر من عامين، وهي تتحدث بشكل غير مفهوم، وبعد عام، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض العصبون الحركي الذي يجعل الكلام متداخلاً بسبب ضعف عضلات اللسان والشفتين والحبال الصوتية والصدر، بحسب ما ذكرت صحيفة “dailymail” البريطانية.

وتمكن مهندسون بريطانيون في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة، من إعادة صوتها باستخدام أداة مساعدة على الكمبيوتر تمكنها من التعبير عن نفسها بشكل أكثر وضوحاً.

وقالت السيدة وايتلو: “أردت أن يعرف الناس ما أقوله، وقد تلاشى إحباطي بفضل التقنية الجديدة”.

ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل عن التقنية الجديدة والطريقة التي تم من خلالها إعادة صوت السيدة وايتلو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة سبعينية تستعيد صوتها بفضل تقنية جديدة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة سبعينية تستعيد صوتها بفضل تقنية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).