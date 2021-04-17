ائتلاف العبادي: مقترح وزير المالية الخاص بفرض الضرائب “مستفز”

2021/04/17 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف عضو الإئتلاف فلاح الخفاجي، الجمعة، إن وزير المالية والحكومة لايملكون صلاحية فرض الضرائب في القانون خصوصاً بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة.واكد الخفاجي أن “طرح هذا المقترح في الوقت الراهن يعد بمثابة إسقاط للحكومة ومؤامرة على العملية السياسية لإسقاطها ككل”، مبيناً أن “طرحه يعد ابتزازاً واستفزازاً لجميع شرائح المجتمع العراقي”.وبين أنه “في …

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