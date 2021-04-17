علاج جديد للسكتة الدماغية

2021/04/17 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طور باحثون اميركيون تقنية جديدة لعلاج السكتة الدماغية عبر اعادة برمجة خلايا الجلد.

وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة "Science Advances"، ان "باحثين في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو تقنية لإدخال المادة الجينية إلى الخلايا، مما يسمح لها بإعادة برمجة خلايا الجلد لمعالجة آثار السكتة الدماغية".

واضافت، ان "التقنية الجديدة تساعد في جعل تاخير وصول المريض الى مراكز الرعاية الصحية اقل ضررا عبر السماخ بإعادة برمجة خلايا الجلد".

واوضحت الدراسة، انه "مع الكوكتيل الخاص بنا يمكننا تعليم تلك الخلايا لتصبح خلايا للاوعية الدموية".

وتابعت، انه "بمجرد حقن الكوكتيل في الفئران التي اصيبت بسكتة دماغية رأوا علامات على اصلاح انسجة المخ واستعادت وظائفها الحركية بشكل كبير".

ويامل الباحثون ان يكون الاثار المترتبة للعلاج على البشر كبير، لكنهم يؤكدون على الحاجة الى المزيد من الابحاث حول الية عمل عذا العلاج في الفئران".

جدير بالذكر ان ما يقرب من 800000 أمريكي يعانون من السكتة الدماغية وهي السبب الرئيسي للإعاقات الخطيرة طويلة الأمد في الولايات المتحدة.

ا.ح

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