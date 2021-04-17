اعتقالات بالجملة وتحرك أمني جديد بشأن الدراجات النارية في بغداد

2021/04/17 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إن "مفارز مديرية نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة، حيث أسفرت القبض على شخصين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال وآلة جارحة ضمن تقاطع الدرويش من قبل دوريات نجدة السيدية، وكذلك القبض على شخص يستقل عجلة وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف عدد (٢) ضمن منطقة الجادرية من قبل دوريات نجدة الكرادة، والقبض على (١٤) مخمورا يعترضون سبيل المارة، والقبض على (٣٤) شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال ليتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

وعلى صعيد متصل، "نفذت قوة من مكتب مكافحة إجرام الكرامة أمرا بإلقاء القبض على متهم قام بخطف فتاة في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد، وتأتي العملية بعد توفر معلومات عن وجود حادث خطف ليتم وعلى الور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم".

وفي السياق، "ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠ ملايين دينار عراقي) من إحدى المحلات التجارية في منطقة باب معظم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

وفي منطقة الكرادة "تمكنت دوريات النجدة من القبض على شخص يستقل عجلة وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع (بندقية كلاشنكوف عدد ٢)، حيث تمت العملية خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن (ساحة الإمام الحسين ع) أسفرت عن إلقاء القبض عليه ليتم تسليمه أصوليا الى مركز الشرطة".

وبشأن آخر، "وجه قائد شرطة بغداد تشكيلات القيادة في طوارىء شرطة بغداد وأقسام الشرطة والسيطرات بنشر بوسترات توعوية تمنع ركوب الدراجات النارية لأكثر من شخص".

وأوضح البيان، أنه "تم وضع هذه البوسترات في مداخل المدن والسيطرات الرئيسية والمرابطات المنتشرة ضمن قاطع مسؤولية أفواج الطوارىء التابعة للقيادة وفي التقاطعات وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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