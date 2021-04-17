الداخلية تباشر باخذ اجراءات الوقاية في دوائرها التي فيها تماس مع المواطنين

2021/04/17 | 10:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، شرطا جديدا امام مراجعة المواطنين لدوائرها، فيما اشارت الى ان الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة باشرت بإجراء اللقاحات للفئات التي لديها احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إنه “بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين …

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