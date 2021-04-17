2021/04/17 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يستقبل ملعب لا كارتوخا، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، ضمن نهائي كأس إسبانيا 2021، في العاشرة والنصف من مساء اليوم السبت.ويسعى برشلونة للفوز بأولى ألقابه هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان، وعدم الخروج بموسم صفري، ويثأر من بيلباو عقب الهزيمة منه في بطولة السوبر الإسباني في يناير الماضي.ويُدرك برشلونة صعوبة مباراة اليوم، لأن أتلتيك بيلباو هُزِمَ قبل أسبوع ونصف في نهائي كأس ملك إسبانيا المؤجل عن الموسم الماضي، ولذلك فاللاعبون الباسكيين سيرفضون خسارة لقب جديد في ظرف 10 أيام.كما يأمل الفريق الباسكي في تجديد فوزه على برشلونة، ففي منتصف شهر يناير الماضي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نهائي كأس الملك..



برشلونة يسعى لتفادي “الموسم الصفري” وبلباو يهدف للتتويج مجدداً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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