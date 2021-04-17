تفجير البئر 105 ضمن حقل باي حسن في كركوك

2021/04/17 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

مصدر في شرطة محافظة كركوك:

عناصر تنظيم داعش يفجرون البئر 105 الذي، يقع ضمن حقل (باي حسن) بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب المحافظةالبئر يخضع لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية، والقوات الأمنية تجري تحقيق في الحادث

يتبع .



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