طقس العراق.. ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة يوصلها إلى 40 درجة مئوية

2021/04/17 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تقريرها بشأن الحالة الجوية في البلاد، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة اليوم وغدا.

وذكرت الهيئة في تقريرها، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية في محافظتي كربلاء والنجف، فيما تصل إلى 37 درجة مئوية في ذي قار والبصرة، بينما تصل في ميسان إلى 38 درجة مئوية".

وأضافت، أن "درجات الحرارة تصل يوم غد في ميسان إلى 40 درجة مئوية".

يتبع.



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