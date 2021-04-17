قريبا.. شمول الاف الاسر العراقية برواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2021/04/17 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة قي العراق اليوم السبت، قرب شمول 400 ألف أسرة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية في عموم محافظات البلاد....

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