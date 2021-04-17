مستخدمو واتسآب معرضون لخطر القرصنة

2021/04/17 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يبدو أن أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل “آندرويد” المثبت عليها تطبيق المراسلة الفورية “واتسآب” بإصدار حتى 2.21.4.18، معرضون لخطر القرصنة عن بُعد.ووفقا لما نشرت شركة “Сensus IT Security Works” على موقعها الإلكتروني، فإن مشكلة تبادل البيانات السرية بين المستخدمين في الإصدارات السابقة لـ 2.21.4.18 لتطبيق واتسآب الخاصة بالعمل على نظام […]

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